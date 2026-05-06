La transizione energetica di Eni passa da industria tecnologia e territori

La transizione energetica sta coinvolgendo le grandi aziende che, oltre a rispettare obiettivi climatici, devono adattare le attività industriali senza interrompere gli investimenti nei territori. Si tratta di un processo che combina innovazione tecnologica e trasformazioni nel settore industriale, mantenendo l'attenzione anche sulle aree geografiche in cui le imprese sono presenti. Questa evoluzione interessa settori diversi, con un focus sulla continuità delle attività e sugli impatti locali.

La transizione energetica non riguarda più soltanto gli obiettivi climatici annunciati dalle grandi imprese, ma la loro capacità di trasformare attività industriali complesse senza interrompere investimenti e sviluppo nei territori in cui operano. “Eni for 2025 – A Just transition”, il report volontario di sostenibilità pubblicato dalla multinazionale italiana dell’energia, spiega questa evoluzione attraverso i risultati raggiunti l’anno scorso, confermando una linea industriale orientata a una transizione energetica giusta per le persone e per i territori. Arrivata alla ventesima edizione, la pubblicazione spiega che il 2025 è stato un anno...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La transizione energetica di Eni passa da industria, tecnologia e territori Notizie correlate Leggi anche: Sostenibilità, nasce Shift: alleanza tra industria, ricerca e territori per la transizione Euroapi, giga factory Eni ed Enel: i nodi della transizione energetica in consiglio comunaleBRINDISI – Dalle difficoltà incontrate dal progetto per una giga factory targata Eni alla sottoscrizione della convenzione con Enel per la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Speciale 100 anni; Gigafactory, Eni promette: Entro giugno sarà posata la prima pietra dell'impianto; Fondazione Finanza Etica sfida ENI in assemblea; La profezia autorealizzante di Claudio Descalzi. Transizione energetica, Eni rafforza Projet Hynet: investimento totale di 4,7 miliardi da banche e sociEni accelera la trasformazione del proprio modello da compagnia oil & gas a società integrata dell’energia, con l’obiettivo di Net zero entro il 2050 e riduzione progressiva delle emissioni proprie e ... ilmessaggero.it L’Eni difende la transizione, però non diventi ideologiaNEW YORK – La transizione energetica deve assolutamente continuare, ma non in modo esasperato e ideologico». Se questo ragionamento, fatto dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi ... repubblica.it Momenti di paura al distributore Eni, in via Marina Vecchia, a Massa - facebook.com facebook #Eni, quanto può perdere (o guadagnare) con le crepe nell’OPEC+ x.com