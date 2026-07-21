lettini rubati un caso fotocopia pure a ferrara

Un furto di 350 lettini avvenuto nel circolo Onde Chiare a Ferrara si ripete, con un caso simile che si è verificato sul litorale di Durazzo, in Albania. La vicenda riguarda il furto di arredi per spiaggia, che erano stati rubati anni fa e sono ricomparsi in Albania. La polizia sta indagando per risalire ai responsabili, ma non sono stati ancora individuati. La vicenda si ripete, portando all’attenzione il problema dei furti di arredi nelle zone balneari.

La storia del furto dei 350 lettini del circolo Onde Chiare, riapparsi dopo anni sul litorale albanese di Durazzo, ha un nuovo capitolo. La notizia – anticipata online dal Carlino Reggio e ripresa, successivamente, da diverse testate locali e nazionali – infatti, ha fatto il giro d’Italia e ha attirato l’attenzione di chi ha subito lo stesso danno a giugno 2025, ovvero la piscina Bacchelli di Ferrara. Nella provincia vicina sono stati 300 i lettini rubati, a cui si sono aggiunti anche 100 ombrelloni, per un valore complessivo di 50 mila euro. A darne la notizia la redazione ferrarese de Il Resto del Carlino, che ha intervistato il titolare Nicola Tavolazzi, anche lui, come i gestori del circolo reggiano, è stato avvertito del ritrovamento da una cliente che li ha visti sul litorale albanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Dice, ma come è possibile, i lettini non costano niente... Eh, ho capito, ma i camion della droga altrimenti tornerebbero vuoti. Tanto vale buttarci sopra un po' di roba x.com

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