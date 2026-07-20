In Albania, alcuni lettini rubati da una piscina sono stati trovati su una spiaggia a Durazzo. Il logo e la scritta ‘Parco Bacchelli’ sono chiaramente visibili sui lettini. La scoperta è stata fatta durante un controllo di routine sulla spiaggia. I lettini sono stati sequestrati e portati in un deposito giudiziario. La polizia sta indagando sull’origine dei lettini e sui responsabili del furto. Non sono stati ancora identificati i soggetti coinvolti.

Ferrara, 20 luglio 2026 – Il logo non mente, così come la scritta: ‘Parco Bacchelli’, bianco su campo blu. Peccato che quei lettini si trovino a centinaia di chilometri da dove dovrebbero essere. E cioè sulle spiagge di Durazzo, in Albania. L’ipotesi è che quegli arredi da spiaggia spuntati negli stabilimenti balneari sull’altra sponda dell’Adriatico altro non siano che il bottino del furto messo a segno poco più di un anno fa nell’impianto natatorio di via Bacchelli. A scoprirlo è stato il responsabile della piscina, Nicola Tavolazzi. “Nei giorni scorsi – spiega – un conoscente in vacanza in Albania mi ha mandato una foto che ritraeva i nostri lettini sparsi tra vari stabilimenti balneari di Durazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In Albania i lettini rubati in piscina. “Sono su una spiaggia a Durazzo”

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Lettini Rubati a Reggio Emilia Riappaiono in Albania: Il Misterioso Ritrovamento di Onde Chiare

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