Ritrovati in Albania 350 lettini rubati a Reggio Emilia

Nel giugno 2024, un furto di 350 lettini si è verificato presso il circolo Onde Chiare di Reggio Emilia. I lettini, con il logo del circolo, sono stati ritrovati successivamente in uno stabilimento balneare di Capo Rodoni, a nord di Durazzo, in Albania. La scoperta è stata riportata da un quotidiano locale. Non sono stati forniti dettagli sulle indagini o sui responsabili del furto.

La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino. Il furto notturno presso il circolo Onde Chiare di via Fenulli risale al giugno del 2024. Gli stessi lettini sono ricomparsi, completi del logo del circolo, in uno stabilimento balneare di Capo Rodoni, a nord di Durazzo, in Albania. Ad adocchiare i lettini sospetti una turista di Reggio Emilia in vacanza in Albania, che prontamente ha girato un video e fatto alcune foto che ha poi spedito via mail ai gestori della piscina. Così i gestori di Onde Chiare hanno avviato la causa per ottenre indietro le attrezzature del valore di oltre 45 mila euro. “Abbiamo anche pensato di andare là a riprenderli di persona, ma poi abbiamo deciso di seguire la via della legge”, racconta unpo dei due gestori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Ritrovati dopo due anni in Albania 350 lettini che erano stati rubati a Reggio Emilia. La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino. L'articolo continua al link shorturl.at/rOI2i x.com

A Reggio Emilia due anni fa sparirono 350 lettini da una piscina: Ritrovati in un lido in Albania, anche il primo ministro è intervenuto ma non ce li restituisconoA rivelare l’accaduto sono stati i referenti del circolo Onde Chiare che ha subito il furto: Se qualcuno va in vacanza a Capo Rodoni… ci saluti i nostri lettini! ... corrieredibologna.corriere.it

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