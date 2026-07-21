Lettera minatoria alla Moretti Pd | Firmata Potere al Popolo

Una lettera con minacce e una foto di un uomo con un’arma è stata recapitata all’ufficio di un europarlamentare del Pd. La missiva, firmata da Potere al Popolo, conteneva un messaggio minatorio e l’immagine di un soggetto con un’arma da fuoco tra le mani. La consegna è avvenuta alcuni giorni fa, ma i dettagli sulla presenza di eventuali indagini non sono ancora stati resi noti.

“Una lettera contenente gravi minacce e una foto raffigurante un uomo con un’arma da fuoco tra le mani. Firmato: Potere al Popolo. Questa la missiva recapitata all’ufficio dell’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, qualche giorno fa”. Si legge in una nota. “Ho subito denunciato l’accaduto alla procura di Vicenza: non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute. Anche questa volta continuerò nel mio lavoro, con serietà ed impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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