Un eurodeputata del Pd ha ricevuto una lettera con minacce e una foto di un uomo che brandisce un'arma da fuoco. La comunicazione, firmata da un gruppo chiamato “Potere al Popolo”, si riferisce alle sue attività su vaccini e migranti. La polizia ha avviato le verifiche sul caso.

L'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti ha ricevuto una lettera contenente minacce e una foto raffigurante un uomo con un' arma da fuoco tra le mani. Lo riferiscono fonti vicine all'eurodeputata, le quali spiegano che la firma in calce riporta la dicitura «Potere al Popolo». La denuncia alla procura di Vicenza «Ho subito denunciato l'accaduto alla procura di Vicenza: non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute», ha dichiarato l'eurodeputata del Pd. «Anche questa volta – ha aggiunto – continuerò nel mio lavoro, con serietà ed impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Lettera con minacce all'eurodeputata Pd Moretti per l'attività su vaccini e migranti: "Firmata Potere al Popolo"

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