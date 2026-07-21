Una lettera minatoria è stata inviata a un europarlamentare del Pd, accusata di aver espresso opinioni sui vaccini e sui migranti. La missiva, firmata dal movimento Potere al Popolo, contiene minacce legate alla sua attività di ricerca scientifica e alle posizioni pubbliche su questi temi. La parlamentare ha riferito di aver ricevuto la comunicazione senza specificare ulteriori dettagli sul contenuto o sulle minacce.

Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd, è stata minacciata con una lettera per la sua attività in materia di ricerca scientifica, in particolare riguardo ai vaccini, e per la questione migranti. La missiva contenente le minacce riporterebbe in calce la dicitura “Potere al Popolo”. Moretti ha denunciato l’accaduto alla Procura di Vicenza. Le minacce ricevute da Alessandra Moretti Le parole di Alessandra Moretti dopo le minacce Le indagini sulle minacce subite da Alessandra Moretti Le minacce ricevute da Alessandra Moretti Alessandra Moretti ha ricevuto una lettera contenente minacce e una foto che raffigura un uomo con un’arma da fuoco tra le mani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Alessandra Moretti del Pd minacciata per le frasi su vaccini e migranti, "lettera firmata Potere al Popolo"

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