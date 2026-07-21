Qualche giorno fa, l’ufficio dell’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti ha ricevuto una lettera minatoria firmata da Potere al Popolo. La comunicazione conteneva minacce e una foto di un uomo con un’arma da fuoco tra le mani. Il partito ha smentito ogni coinvolgimento, affermando di agire “alla luce del sole”. La lettera è stata consegnata alle autorità competenti per gli accertamenti.

Una lettera contenente gravi minacce e una foto raffigurante un uomo con un’arma da fuoco tra le mani. Firmato: Potere al popolo. Questa la missiva – si legge in una nota – recapitata all’ufficio dell’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, qualche giorno fa. “Ho subito denunciato l’accaduto alla procura di Vicenza – dice Moretti – non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute. Anche questa volta continuerò nel mio lavoro, con serietà ed impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lettera minatoria alla dem Alessandra Moretti firmata Potere al Popolo. Il partito smentisce: “Noi agiamo alla luce del sole”

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