A Torino, un gruppo di sostenitori di Potere al Popolo sta presidando il Palazzo Civico durante il Consiglio comunale. Nel frattempo, il partito accusa il Pd e la Sinistra ecologista di aver commesso atti che definiscono come genocidio. La manifestazione si svolge in un momento di tensione politica, con le parti coinvolte che si confrontano pubblicamente sulle accuse.

Potere al Popolo sta presidiando in queste ore Palazzo Civico a Torino, mentre è in corso il Consiglio comunale. C’è uno scontro aperto nella sinistra torinese: “Il Comune è complice del genocidio. No al gemellaggio tra Torino e Haifa. Solidarietà alla Global Sumud Flotilla!", così scrive a caratteri cubitali sui social il movimento politico “in presidio davanti al Comune in attesa che venga accettata una delegazione all'interno del consiglio comunale”. Non vengono risparmiate le forze politiche di sinistra che amministrano la città: “È vergognoso che la Giunta del PD e di Sinistra Ecologista non abbia ancora espresso una parola a favore della flotilla e rispetto al rapimento di 2 dei suoi attivisti, ora finalmente liberati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torino, scontro tra compagni: Potere al Popolo accusa di genocidio anche Pd e Sinistra ecologista

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