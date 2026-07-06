Alessandro Di Battista ha annunciato l’intenzione di tornare in politica nel 2027, riaprendo il cantiere con un nuovo dialogo politico. Ha incontrato rappresentanti di un movimento di sinistra e si è confrontato con un ufficiale militare in servizio. La sua presenza pubblica si intensifica, con dichiarazioni che indicano un possibile ritorno attivo sulla scena politica nei prossimi anni.

Il ritorno di Alessandro Di Battista sulla scena politica nazionale appare sempre meno come una semplice ipotesi. Secondo quanto riportato da Open, l’ex esponente del Movimento 5 Stelle starebbe valutando concretamente una candidatura alle elezioni politiche del 2027, lavorando alla trasformazione della sua associazione Schierarsi in un vero soggetto politico. L’iniziativa sarebbe accompagnata da una serie di contatti con altre realtà dell’area antisistema, mentre nel centrosinistra cresce la preoccupazione per l’eventuale impatto di una sua discesa in campo sugli equilibri del cosiddetto campo largo. A rafforzare questa prospettiva contribuisce anche la mobilitazione promossa da Schierarsi con la raccolta firme per il referendum contro il finanziamento pubblico ai giornali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Di Battista guarda al 2027 e riapre il cantiere politico: il dialogo con Potere al Popolo e l’incontro con Vannacci

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