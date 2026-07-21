Lettera aperta alla Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Una lettera aperta è stata inviata alla Presidente della Regione Sardegna. Nel testo, l’autore esprime un appello rivolto direttamente a lei, sottolineando il rispetto e l’affetto per l’isola e i suoi abitanti. La comunicazione si concentra sui sentimenti e sulla volontà di coinvolgere la figura istituzionale in questioni che riguardano la regione. Nessun dettaglio su contenuti specifici o motivazioni dell’appello viene fornito nel testo.

Lettera aperta ad Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna – Prof. Antonino Magistro Gentile Presidente Alessandra Todde, mi preme rivolgerle un appello che nasce dall’amore e dal rispetto per la Sardegna e per il suo popolo. La Sardegna appartiene innanzitutto ai sardi: un popolo fiero, laborioso e profondamente legato alla propria storia, alle proprie tradizioni e alla propria identità. Nel corso dei secoli ha saputo difendere la propria terra da numerosi tentativi di invasione e di sopraffazione, preservando un patrimonio culturale e umano unico. La nostra è un’isola straordinaria, custode di una biodiversità tra le più ricche del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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