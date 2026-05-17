Lettera aperta al presidente dell’Orvietana La cessione sarebbe una ferita alla città
Mentre si fa strada la possibilità che Stefano Bandecchi possa acquistare la squadra di calcio locale, si intensificano le prese di posizione politiche. Il sindaco di Terni, anche in veste di imprenditore, ha espresso preoccupazioni riguardo alla cessione, definendola una ferita per la città. Nel frattempo, è arrivata una lettera aperta al presidente della società, sottolineando come questa operazione potrebbe avere ripercussioni sulla comunità e sul tessuto sportivo locale. La trattativa tra le parti è ancora in corso.
ORVIETO Mentre si attende di capire se Stefano Bandecchi riuscirà davvero a comprarsi l’ Orvietana, la politica batte un colpo intervenendo sulla trattiva in corso tra il sindaco di Terni, qui nella sua veste di imprenditore ed il presidente dell’Orvietana, Roberto Biagioli. A farsi sentire è la consigliera comunale e manager di lungo corso Roberta Palazzetti che ha inviato una lettera aperta a Biagioli invitandolo a non cedere la squadra. "Da due giorni circolano notizie sul destino dell’Uso. Mi permetto allora una lettera non richiesta, forse inutile. Ma necessaria. Non lo faccia. Non firmi quell’accordo, per quanto economicamente allettante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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