Lettera aperta al presidente dell’Orvietana La cessione sarebbe una ferita alla città

Mentre si fa strada la possibilità che Stefano Bandecchi possa acquistare la squadra di calcio locale, si intensificano le prese di posizione politiche. Il sindaco di Terni, anche in veste di imprenditore, ha espresso preoccupazioni riguardo alla cessione, definendola una ferita per la città. Nel frattempo, è arrivata una lettera aperta al presidente della società, sottolineando come questa operazione potrebbe avere ripercussioni sulla comunità e sul tessuto sportivo locale. La trattativa tra le parti è ancora in corso.

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