Lettera aperta al presidente dell’Orvietana La cessione sarebbe una ferita alla città

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si fa strada la possibilità che Stefano Bandecchi possa acquistare la squadra di calcio locale, si intensificano le prese di posizione politiche. Il sindaco di Terni, anche in veste di imprenditore, ha espresso preoccupazioni riguardo alla cessione, definendola una ferita per la città. Nel frattempo, è arrivata una lettera aperta al presidente della società, sottolineando come questa operazione potrebbe avere ripercussioni sulla comunità e sul tessuto sportivo locale. La trattativa tra le parti è ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ORVIETO Mentre si attende di capire se Stefano Bandecchi riuscirà davvero a comprarsi l’ Orvietana, la politica batte un colpo intervenendo sulla trattiva in corso tra il sindaco di Terni, qui nella sua veste di imprenditore ed il presidente dell’Orvietana, Roberto Biagioli. A farsi sentire è la consigliera comunale e manager di lungo corso Roberta Palazzetti che ha inviato una lettera aperta a Biagioli invitandolo a non cedere la squadra. "Da due giorni circolano notizie sul destino dell’Uso. Mi permetto allora una lettera non richiesta, forse inutile. Ma necessaria. Non lo faccia. Non firmi quell’accordo, per quanto economicamente allettante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lettera aperta al presidente dell8217orvietana la cessione sarebbe una ferita alla citt224
© Lanazione.it - Lettera aperta al presidente dell’Orvietana. "La cessione sarebbe una ferita alla città»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"L'Orvietana è un patrimonio della città, la sua scomparsa per far nascere la nuova Ternana sarebbe una ferita aperta"La questione della cessione del titolo sportivo dell'Orvietana per favorire la ripartenza dalla Serie D della Ternana sta tenendo banco sia nel...

Leggi anche: «Questa ferita sia un ponte non un muro»: la lettera aperta della prof accoltellata

lettera aperta al presidenteLettera aperta al presidente dell’Orvietana. La cessione sarebbe una ferita alla cittàORVIETO Mentre si attende di capire se Stefano Bandecchi riuscirà davvero a comprarsi l’Orvietana, la politica batte un colpo ... lanazione.it

lettera aperta al presidenteAutotrasporto, lettera aperta al Governo: Misure immediate sul gasolio o il 25 maggio si ferma tuttoTutte le associazioni dell'Albo scrivono a Meloni, Salvini, Tajani e Giorgetti chiedendo un tavolo urgente a Palazzo Chigi. Sul tavolo un credito d'imposta sulle accise e la sospensione dei versamenti ... uominietrasporti.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web