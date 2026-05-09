Lettera aperta al Presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri da parte di Luca Gradi

Il 9 maggio 2026, un cittadino ha inviato una lettera aperta al Presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri. La comunicazione è stata resa pubblica e rivolta direttamente all’amministratore locale. La lettera contiene le parole del mittente, che si rivolge all’autorità provinciale in modo diretto. La pubblicazione della lettera ha attirato l’attenzione sulla questione trattata e sulla relazione tra cittadino e istituzioni locali.

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Arezzo, 9 maggio 2026 – Lettera aperta al Presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri da parte di Luca Gradi. «Caro Presidente, Le scrivo questa lettera come semplice cittadino di Pieve Santo Stefano, appassionato delle gare motoristiche che sin dal 1965 si svolgono lungo i tornanti della SP 208, strada di competenza provinciale. Come forse NON sa, sono intimamente legato a questa strada ed alle corse, in quanto fu mio Padre Adriano Gradi ad avere l'idea e l'onere della prima organizzazione, proprio in quel lontano 1965, assieme alla scuderia Chimera. Purtroppo la 208 versa in condizioni "NON " buone, soprattutto nei primi km, guarda caso quelli coinvolti nelle due manifestazioni che vi vengono svolte, quella motociclistica nei primi 3 km e quella automobilistica che si svolge(va) nei primi 6 km.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lettera aperta al Presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri da parte di Luca Gradi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Architetti, lettera aperta ai Comuni della Provincia di ArezzoArezzo, 10 febbraio 2026 – Lettera aperta ai Comuni della Provincia di Arezzo da parte dell’ordine degli architetti. Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del Saracino di settembreArezzo, 26 febbraio 2026 – Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cinema Italiano: la lettera aperta al Presidente della Repubblica. L’appello di lavoratori e lavoratrici; LETTERA APERTA AL PRESIDENTE GRAVINA; Non c’è Italia senza Cinema. La lettera aperta a Mattarella; David di Donatello, la cerimonia e la crisi del cinema italiano. Lettera aperta al Presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri da parte di Luca GradiArezzo, 9 maggio 2026 – Lettera aperta al Presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri da parte di Luca Gradi. «Caro Presidente, Le scrivo questa lettera come semplice cittadino di Pieve ... lanazione.it Cinema Italiano: la lettera aperta al Presidente della Repubblica. L’appello di lavoratori e lavoratriciIl testo completo della lettera aperta delle associazioni del Cinema italiano al Presidente della Repubblica Mattarella. La sua risposta. style.corriere.it #9maggio. Nella Giornata in memoria delle vittime del #Terrorismo, l'omaggio ad #AldoMoro: a #ViaCaetani il Presidente #Mattarella, il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa, il Presidente della Camera @Fontana3Lorenzo, il Presidente @CorteCost Am x.com