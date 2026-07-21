Sabato, la squadra ha subito una sconfitta in un'amichevole contro i tedeschi dell’Arminia. L’esterno ha commentato che i risultati di luglio sono poco significativi e che con il mister si è sulla strada giusta. Cambiaghi ha inoltre affermato che l’Arminia è più avanti di loro, mentre Rowe si è scusato con i compagni, definendosi un bravo ragazzo. La partita ha visto i primi schemi e i primi calci, ma anche alcune battute d’arresto.

VALLES (Bolzano) Primi calci (al pallone), primi schemi e primi schiaffi: ahimè presi sabato in amichevole dai tedeschi dell’Arminia. Del resto nessun inizio di avventura è mai facile, come sa bene Nicolò Cambiaghi. Men che meno lo è per gli esterni d’attacco, che nel calcio di Tedesco in questi primi giorni di ritiro sembrano uccelli sospesi sui rami d’autunno, in attesa di spiccare il volo. "L’allenatore ci chiede un gioco che, quando è possibile, passi più dalle vie centrali – spiega Cambiaghi –. Questo fa sì che il pallone a noi esterni arrivi un po’ dopo. Quindi qualcosina è cambiato, ma la libertà di cui godiamo quando abbiamo il pallone tra i piedi è la stessa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’esterno parla del pesante ko di sabato: "I risultati delle sfide di luglio lasciano il tempo che trovano. Con il mister siamo sulla strada giusta». Cambiaghi in difesa: "Arminia più avanti di noi. Rowe? Ci ha chiesto scusa, è un bravo ragazzo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La sostenibilità è la rivoluzione. Oltre cento milioni di chilometri coperti con carburanti alternativi: "Noi siamo sulla strada giusta"Oltre cento milioni di chilometri sono stati percorsi utilizzando carburanti alternativi.

Jo Squillo e Michelle Masullo: «Ci siamo incontrate in un momento in cui ci sentivamo sole e non ci siamo più lasciate. Ci chiamiamo mamma e figlia: il nostro è un amore diverso, che non ha etichette e che Pechino Express ha reso più forte»Jo Squillo e Michelle Masullo, seconde classificate nel programma Sky Original, hanno condiviso pubblicamente il loro rapporto, descrivendolo come un...

Temi più discussi: Cambiaghi e la rivoluzione tattica di Tedesco: Ecco cosa è cambiato rispetto a Italiano; Cambiaghi guarda avanti: Niente drammi per un ko, è solo un’amichevole. Io voglio restare qui; Cambiaghi: Espulsione Rowe? Ci ha chiesto scusa; Cambiaghi: Ora conta solo mettere minuti e incamerare i concetti di Tedesco. Nessuna voce di mercato, qui sto bene e voglio aumentare gol e assist.

Cambiaghi guarda avanti: Niente drammi per un ko, è solo un’amichevole. Io voglio restare quiL’esterno del Bologna dal ritiro di Valles perdona Rowe: Ha sbagliato e s’è scusato, non serve dirgli nulla. La Nazionale è il sogno, tornarci dipende da me ... bologna.repubblica.it

L’esterno parla del pesante ko di sabato: I risultati delle sfide di luglio lasciano il tempo che trovano. Con il mister siamo sulla strada giusta. Cambiaghi in difesa ...VALLES (Bolzano) Primi calci (al pallone), primi schemi e primi schiaffi: ahimè presi sabato in amichevole dai tedeschi dell’Arminia. Del ... sport.quotidiano.net

Rumors, la Scaligera Verona sulle tracce del finlandese Elias Valtonen - Serie A Girone Unico reddit