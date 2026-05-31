Oltre cento milioni di chilometri sono stati percorsi utilizzando carburanti alternativi. La società afferma di essere sulla strada giusta, sottolineando le scelte tecnologiche fatte dal 2011. Da allora, ha investito in innovazioni per promuovere la sostenibilità, consolidando il percorso intrapreso con coraggio e intraprendenza.

Sostenibili si nasce. Dal 2011, con coraggio e intraprendenza, abbiamo compiuto scelte tecnologiche rivoluzionarie investendo sul futuro della sostenibilità. La nostra non è stata una scommessa, ma una scelta consapevole e dopo aver percorso oltre 100 milioni di chilometri con carburanti alternativi, possiamo dire di essere sulla strada giusta". Parola di Stefano Ciliento, manager container dell’azienda Lc3, presidente di Confartigianato Trasporti La Spezia e ceo di Trasporti Belsi Italia. A oggi Lc3, fondata a Gubbio nel 2009 e con quartier generale a Piacenza, ha una flotta di circa 550 mezzi complessivi, di cui 300 di proprietà.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sostenibilità è la rivoluzione. Oltre cento milioni di chilometri coperti con carburanti alternativi: "Noi siamo sulla strada giusta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra, AI, Over Tourism, Olimpiadi, Sostenibilità, Eco e Flaiano: le previsioni sulla Maturità 2026

Notizie e thread social correlati

Alisson Santos: “Tutto è possibile….e noi siamo sulla strada giusta”Alisson Santos, esterno brasiliano del Napoli, ha condiviso sui social la sua soddisfazione per la vittoria contro il Cagliari.

Alisson su Instagram: “Tutto è possibile… e noi siamo sulla strada giusta!”Alisson ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui afferma che tutto è possibile e che la squadra è sulla strada giusta.

Temi più discussi: Oltre il Pnrr: istituzioni, imprese e Terzo settore a confronto sulla sostenibilità come leva strategica; La sostenibilità oltre i criteri dimensionali: i rischi della nuova riforma CSRD; OLTRE LA COMPLIANCE: Salute, sicurezza e sostenibilità del lavoro nelle professioni; Società benefit, Lombardia prima in Italia con oltre 1.700 imprese attive.

C’è chi dice che la sostenibilità non sia più di moda. I fatti dimostrano il contrario: oltre 1000 eventi in tutta Italia e sale piene durante il Festival ASviS. Così Enrico Giovannini all’evento Nel blu dipinto di blu all’Acquario di Genova. #sostenibilità @ASviSItalia x.com

F29, Impiegata full-time. Voglio iniziare l'università (Giurisprudenza o Servizi Giuridici) senza mollare il lavoro. Consigli sulla sostenibilità? reddit

Nei gesti quotidianiLa sostenibilità come ecosistemaNel Gavi, La Raia interpreta la sostenibilità come un principio che attraversa agricoltura, ospitalità, cucina, architettura e cultura. Un progetto in cui la biodinamica è un modo di ripensare il rapp ... linkiesta.it

Santanchè: La sostenibilità è il cuore pulsante del turismoQuasi 690 milioni di turisti in giro per il mondo tra gennaio e giugno, circa 33 milioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il +4% rispetto ai livelli pre-pandemici. Nonostante le ... ansa.it