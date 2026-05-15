Jo Squillo e Michelle Masullo, seconde classificate nel programma Sky Original, hanno condiviso pubblicamente il loro rapporto, descrivendolo come un legame speciale nato in un momento di solitudine. Le due hanno affermato di chiamarsi mamma e figlia, sottolineando che il loro amore è privo di etichette e che la partecipazione a Pechino Express ha rafforzato questa connessione. Le due donne hanno spiegato come il percorso nel programma abbia contribuito a rendere più solido il loro rapporto, che definiscono unico e autentico.

Jo, lei da che famiglia viene? Jo Squillo: «Da una famiglia per bene, cattolica. Poi, a un certo punto, sono uscita dal mio guscio e ho fatto la punk insieme a mia sorella gemella: eravamo ribelli dal DNA, considerando quanto erano forti mia madre, che si è costruita da sola, e mia nonna, che andava sotto le bombe della guerra a portare da mangiare agli altri. A Michelle vorrei comunicare tutta questa forza e questa energia che io ho respirato a casa, anche se mi rendo conto che crescere alla sua età in questo mondo è molto difficile». Michelle, lei cosa ha visto e cosa ha trovato in Jo? Michelle Masullo: «Ci siamo incontrate in un momento in cui entrambe ci sentivamo sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jo Squillo e Michelle Masullo: «Ci siamo incontrate in un momento in cui ci sentivamo sole e non ci siamo più lasciate. Ci chiamiamo mamma e figlia: il nostro è un amore diverso, che non ha etichette e che Pechino Express ha reso più forte»

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