A Firenze, oggi, centinaia di rider di Glovo e Deliveroo hanno partecipato a una biciclettata di protesta contro le basse tariffe, che si attestano intorno ai tre euro lordi per consegna, e le condizioni di lavoro con temperature elevate. Il corteo di biciclette si è snodato nel centro cittadino, con alcuni partecipanti che hanno segnalato difficoltà legate alla paga e alle alte temperature. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Firenz,e 15 luglio 2026 – Biciclettata di protesta, a Firenze, per i rider di Glovo e Deliveroo in segno di protesta contro le paghe basse e le modalità di lavoro con caldo estremo. L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito dello sciopero delle consegne (dalle 17 alle 22) indetto dal Nidil-Cgil: i rider, con bandiere e cartelli come 'Ci volete autonomi per sfruttarci meglio' e 'Stop cottimo', sono partiti dal McDonald's di via Cavour, in pieno centro, e hanno sfilato fino a raggiungere Glovo Express in via del Romito. https:www.lanazione.itvideofirenze-ej9udjlr All'iniziativa hanno partecipato anche rider provenienti da altre città toscane e, tra gli altri, l'assessore comunale Dario Danti e il segretario generale della Cgil Firenze Bernardo Marasco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Guadagno tre euro lordi per una consegna”: Firenze e lo sciopero dei rider, il corteo di biciclette

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Ne ho viste poche di analisi così. Realistiche quando crude e veritiere. E con questo si spiga come una professoressa universitaria e un fisico climatologo (i miei figli), con contratti sui 50mila euro lordi l'anno in realtà portano a casa mensilmente poco più di un x.com