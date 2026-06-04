Il manager resta in carcere | Sfruttamento internazionale Operai ancora minacciati

Notizia in breve

Un manager turco di una grande azienda statunitense è in carcere con l’accusa di sfruttamento internazionale dei lavoratori. Secondo le autorità, è coinvolto in attività criminali aziendali che operano sotto una falsa apparenza di legalità e si sono protratte per decenni. La sua condotta sarebbe caratterizzata da comportamenti vessatori e minacce rivolte agli operai, coinvolgendo una rete internazionale di sfruttamento.