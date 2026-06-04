Il manager resta in carcere | Sfruttamento internazionale Operai ancora minacciati
Un manager turco di una grande azienda statunitense è in carcere con l’accusa di sfruttamento internazionale dei lavoratori. Secondo le autorità, è coinvolto in attività criminali aziendali che operano sotto una falsa apparenza di legalità e si sono protratte per decenni. La sua condotta sarebbe caratterizzata da comportamenti vessatori e minacce rivolte agli operai, coinvolgendo una rete internazionale di sfruttamento.
Ulas Demir, il manager turco della sede italiana del colosso statunitense Caddell Construction Co. Llc, è inserito "in contesti criminali aziendali, di apparente legalità, dediti da decenni allo sfruttamento di lavoratori su scala internazionale, con comportamenti sistematici di natura vessatoria". In più, come riferito anche da alcuni lavoratori a verbale, ha avuto "comportamenti minacciosi volti ad impedire l’intervento della polizia" e li avrebbe pure aggrediti "fisicamente" mostrando una "natura violenta e crudele". Lo scrive la gip di Bergamo Federica Gaudino nell’ordinanza di custodia in carcere a carico del 47enne accusato di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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