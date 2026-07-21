Riccardo Zoia potrebbe rafforzare il reparto difensivo di una squadra di calcio, con l’obiettivo di confermarlo anche per la prossima stagione. La società ha intenzione di mantenere il difensore lombardo nel gruppo, considerando la sua esperienza come un elemento utile per completare la linea difensiva. La decisione è ancora in fase di valutazione, ma il giocatore è stato indicato come possibile elemento di continuità nel reparto arretrato.

Potrebbe essere Riccardo Zoia l’uomo d’esperienza a completare il pacchetto dei centrali di difesa. La società vorrebbe confermare anche per questa nuova stagione il duttile difensore lombardo. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno per lui nelle prossime settimane. Gennari lo sta provando da centrale di difesa e in caso di permanenza potrebbe aprire la sua quinta stagione a Pesaro in un ruolo da lui mai praticato in carriera. Sia con la Vis che nelle altre 136 presenze tra Seregno, Olginatese e Ternana Zoia ha sempre giocato o da braccetto di una difesa a tre o da esterno di un centrocampo a cinque. Tuttavia nelle ultime due stagioni a Pesaro le sue prestazioni in fase difensiva sono notevolmente migliorate e in quest’ultima annata Stellone lo ha spesso schierato in difesa, limitandone dunque la spinta offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’esperienza di Zoia potrebbe completare i centrali di difesa

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L’esperienza di Zoia potrebbe completare i centrali di difesaIn caso di permanenza potrebbe aprire la sua quinta stagione in un ruolo da lui mai praticato. msn.com

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