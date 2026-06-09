Il giocatore ha dichiarato di essere pronto a dare il massimo in vista della partita più importante della stagione. Ha sottolineato l'importanza di mettere in campo difesa e cuore per raggiungere l’obiettivo. La squadra si prepara con fiducia, considerando questo incontro come un passaggio cruciale per il proseguimento del campionato. La preparazione è in corso, e l’atleta ha espresso determinazione nel voler completare l’opera.

Tempo di lettura: 3 minuti La Scandone si prepara all’appuntamento più importante della stagione con la consapevolezza di aver compiuto un primo passo fondamentale. La vittoria conquistata in Gara 1 sul parquet della Viola Reggio Calabria ha consegnato ai biancoverdi un vantaggio prezioso nella serie finale, ma soprattutto ha confermato il carattere di una squadra che non ha mai smesso di credere nei propri mezzi. A sottolinearlo è l’assistant coach Fabio Iannicelli, che evidenzia il peso specifico del successo ottenuto in trasferta. “Vincere Gara 1 di finale fuori casa, e vincerla nella maniera in cui l’abbiamo vista tutti, è un valore aggiunto e un aspetto importantissimo”. Una partita condotta per larghi tratti dalla Scandone, capace di esprimere una pallacanestro di qualità contro un avversario di assoluto livello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Iannicelli suona la carica: “Difesa e cuore per completare l’opera”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iannicelli suona la carica: “Vogliamo chiudere la serie davanti ai nostri tifosi”Domani il Pala Del Mauro ospiterà gara 2 della serie tra la squadra locale e Matera.

Grosso suona la carica : "C’è tanto da dimostrare"Fabio Grosso ha dichiarato che ci sono ancora molte cose da dimostrare, anche se la situazione sembra favorevole.

Si parla di: Iannicelli suona la carica: A Cagliari servirà una Scandone ancora più dura per chiudere la serie; Iannicelli suona la carica: Difesa e cuore per completare l’opera.

Scandone, Iannicelli suona la carica: Abbiamo maturità e solidità per chiudere la serieL’assistant coach della Scandone Avellino, Fabio Iannicelli, ha analizzato il successo ottenuto in gara uno contro la Virtus Matera, sottolineando la maturità mostrata dalla squadra nei momenti decisi ... msn.com