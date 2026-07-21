La Cuoiopelli ha annunciato di aver ingaggiato Michele Fiscella come nuovo difensore. La notizia è stata comunicata dai direttori Giovannini e Socci, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo della squadra. Ora si lavora per completare il roster e rafforzare ulteriormente la formazione.

La Cuoiopelli si è assicurata in difesa le prestazioni di Michele Fiscella. A darne l’annuncio sono stati i direttori Giovannini e Socci. Il primo ricopre quello di direttore generale mentre Socci, quello di direttore sportivo. Fiscella, che ha 25 anni, era presente lunedì scorso, con altri biancorossi, allo stadio Libero Masini per apporre la firma sul contratto e per le visite mediche di rito. Con l’ingaggio di Fiscella la Cuoio si è assicurata uno dei due centrali che stava attenzionando da un po’ di tempo, per rafforzare il reparto arretrato. Ora il club conciario punterà a chiudere per un difensore che possa farsi valere soprattutto nei colpi di testa, per spazzare l’area in determinai momenti formando, molto probabilmente con lo stesso Fiscella, la coppia dei centrali titolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In difesa arriva Michele Fiscella. Ora si cerca di completare il pacchetto

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