Un giornalista automobilistico stava testando una Range Rover con targa speciale del New Jersey, 34 10 DTM, fornita dal produttore. Durante la prova, si è verificato un errore che ha lasciato tracce digitali, evidenziando come gli incidenti o le anomalie possano essere documentati e rintracciabili attraverso i sistemi elettronici. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’errore o sulle conseguenze.

Partiamo dalla notizia. Joel Feder, giornalista automobilistico di The Drive, stava provando una Range Rover, messa a disposizione del produttore, con una targa speciale del New Jersey: 34 10 DTM. A Los Angeles era stata denunciata come rubata una targa simile, 34 03 DTM, ma nel rapporto sarebbe stata registrata in forma incompleta come 34 DTM. Le telecamere automatiche di Flock Safety avrebbero letto soltanto i caratteri più grandi della targa di Feder, ignorando il “10”, scritto in caratteri più piccoli. La corrispondenza ha attivato un’allerta condivisa e il veicolo sarebbe stato seguito per giorni, fino al fermo in Minnesota da parte di quattro pattuglie. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’errore e la sua ombra digitale

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LARTE DEL WUWEI DIGITALE: COLTIVARE IL CAMPO RELAZIONALE CON LIA

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