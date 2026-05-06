Il giocatore di tennis utilizza la propria ombra come elemento in una campagna pubblicitaria. L'immagine mostra il campione in azione, con un particolare focus sulla sagoma proiettata sul terreno. La campagna mira a sensibilizzare sull'importanza di un utilizzo consapevole di determinati comportamenti. La scelta di usare la propria immagine in modo simbolico rappresenta un modo originale di comunicare un messaggio pubblicitario.

Jannik Sinner ambassador di La Roche Posay La marca skincare più consigliata al mondo dai dermatologi e leader nella categoria solari lancia una nuova campagna «Shadow Sponsor», con Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale che quest'anno come ambassador del brand mette a disposizione la sua ombra. L’idea rivoluzionaria è che l’ombra, presente ogni volta che c’è sole e visibile a chiunque, diventa un segnale universale di protezione solare. Ogni volta che appare, soprattutto quando è più corta e definita, è il momento di applicare la crema. La Roche-Posay ridefinisce l'acronimo SPF, Sun Protector Factor, chimandolo Shadow Protection Factor, così la sigla già familiare diventa una scorciatoia mentale per aumentare la consapevolezza nell'uso della crema.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jannik Sinner presta la sua ombra per una campagna pubblicitaria

Jannik Sinner e De Cecco - Top Player

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