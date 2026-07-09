Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il progetto per l’euro digitale. L’infrastruttura virtuale mira a aggiornare i sistemi di pagamento dell’Unione e competere con i grandi operatori globali. La decisione segna il passaggio dalla fase di approvazione a quella di implementazione, con l’obiettivo di introdurre la moneta digitale ufficiale dell’Europa. Ora si attende l’avvio delle procedure tecniche e legislative necessarie per la messa in opera del progetto.

Il timbro c’è, ora non resta che accendere il motore e mettere motori avanti tutta. Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha approvato in via definitiva il progetto per l’euro digitale, l’infrastruttura virtuale con cui rimettere l’Unione al passo dei grandi colossi dei pagamenti e aprire un ombrello contro lo yuan. Due settimane fa c’era stata una prima approvazione al parlamento dell’Ue nel lungo e complicato percorso che dovrebbe portare all’euro digitale, cioè il progetto di moneta alternativa alle banconote fisiche per pagare digitalmente, nei paesi dell’eurozona, senza passare per i circuiti tradizionali come le carte di credito o il bancomat. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco come l’Europa corre verso la sua moneta digitale

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