La professoressa Maria Vittoria ha sostituito Martina Miliddi nel programma televisivo dedicato all’estate. La trasmissione, condotta da Marco Liorni, ha preso il posto di un altro show, che ha interrotto le puntate per la pausa estiva. La sfida tra i programmi si svolge in un momento in cui il pubblico segue con attenzione entrambe le trasmissioni. La programmazione estiva prevede cambi di conduzione e di contenuti per adattarsi alla stagione.

Un compito difficile quello affidato a Marco Liorni con la sua L’Eredità Summer: tenere testa a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma ha infatti dato il cambio a De Martino, che ha stoppato Affari Tuoi per una pausa estiva. Dalla sua il nuovo programma dell’access prime time di Rai 1 ha la freschezza di un format veloce, divertente e interessante. Contro ha la difficoltà di fidelizzare un pubblico che ha avuto un anno per affezionarsi ad altri personaggi. In bocca al lupo a Liorni e alla sua squadra: intanto le prime due puntate si sono rivelate godibili e frizzanti. La seconda puntat a infatti, andata in onda martedì 21 luglio, ha visto i protagonisti sfidarsi a suon di quiz e giochi ricchi di ingegno per arrivare all’iconica ghigliottina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Eredità Summer, Maria Vittoria si prende tutto. La professoressa prende il posto di Martina Miliddi

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