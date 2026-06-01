Martina regina d’Europa Righi si prende il titolo Ebu Vittoria che vale doppio

Martina ha vinto il titolo europeo, ottenendo il riconoscimento dall’ente che sovrintende alla competizione. La vittoria rappresenta un risultato importante, considerando che la gara si è svolta in un contesto internazionale. La vittoria di Martina si aggiunge a quella di un altro atleta, che aveva conquistato un titolo simile una settimana prima in una gara precedente. La competizione si è svolta in una città italiana, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Firenze sogna, l’Europa è ai suoi piedi. Appena una settimana fa la conquista da parte dì Paolo Bologna del titolo continentale Ebu Silver dei medi; ora un’altra fiorentina - Martina Righi, 35 anni, due titoli italiani - ha scalato anche lei la vetta laureandosi regina europea Ebu Gold dei superpiuma. Un sogno che si avvera ma anche una promessa mantenuta. "Ho fatto grandi sacrifici per arrivare fin qui, ma sono venuta per vincere", aveva detto alla vigilia. È stata di parola: sul ring di Arenzano, dove per mesi si era recata tutte le settimane dal martedì al venerdì per allenarsi col maestro Simone Rossetto, ha battuto ai punti al termine di dieci riprese la spagnola Almudena Alvarez, campionessa uscente che era in carica dal 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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