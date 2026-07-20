L’Eredità Summer prende il posto di De Martino | nuovo scontro per Gerry Scotti

Notizia in breve

Stefano De Martino ha concluso la sua stagione di Affari tuoi, che riprenderà il 6 settembre. Al suo posto, al timone di L’Eredità Summer, ci sarà un altro conduttore. Gerry Scotti, che ha già lavorato con la Rai, sarà alla guida del programma durante l’estate. La rete ha annunciato il cambio di conduzione senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La programmazione estiva continuerà con questa nuova formula fino alla ripresa della stagione regolare.