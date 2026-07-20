L’Eredità Summer prende il posto di De Martino | nuovo scontro per Gerry Scotti
Stefano De Martino ha concluso la sua stagione di Affari tuoi, che riprenderà il 6 settembre. Al suo posto, al timone di L’Eredità Summer, ci sarà un altro conduttore. Gerry Scotti, che ha già lavorato con la Rai, sarà alla guida del programma durante l’estate. La rete ha annunciato il cambio di conduzione senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La programmazione estiva continuerà con questa nuova formula fino alla ripresa della stagione regolare.
Stefano De Martino è andato ufficialmente in vacanza: è calato il sipario su Affari tuoi, che tornerà in onda il 6 settembre. Nel frattempo la Rai non rimarrà con le mani in mano, perché per competere con La Ruota della Fortuna, programma diretto concorrente targato Mediaset, schiererà L’Eredità Summer, il game show più longevo della televisione italiana, condotto da Marco Liorni, in una veste rinnovata. Arriva L’Eredità Summer in access prime time. L’estate di Rai1 è pronta a partire: dopo la chiusura di Affari tuoi – che tornerà il 6 settembre con tante novità – arriva L’Eredità Summer, che da stasera 20 luglio andrà in onda tutti i giorni alle 20. 🔗 Leggi su Dilei.it
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