Oggi, l’indagine sulla bomba trovata vicino alla sede di Report ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due persone. Nel frattempo, la leader di un partito di estrema destra è stata condannata, mentre un’altra figura politica ha lasciato il ruolo a un suo collaboratore. Una lunga inchiesta riguarda anche il partito di un generale, mentre la vicenda di Ranucci e Lavitola continua a far discutere.

Quindi, oggi.: l’indagine per la bomba contro Report, la condanna di Le Pen e la folle inchiesta sul partito del generale Guardate che questa storia di Ranucci e Lavitola è stupenda. In sostanza: da mesi cerchiamo di capire chi avrebbe potuto attentare alla vita del conduttore di Report, ipotizzando ultras, mafia, camorra, lobby. Qualcuno ha persino buttato lì, senza dirlo esplicitamente, che sotto sotto i mandanti fossero politici. Poi si scopre (sempre secondo l’accusa: Lavitola, per ora, è innocente fino a prova contraria) che a mettergli una bomba sotto casa sarebbe stato un suo carissimo amico (l’ha detto lui), con cui andava spesso a cena e si sentiva quasi tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci-Lavitola manco ‘na fiction, Le Pen lasci a Bardella e Vannacci: quindi, oggi…

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