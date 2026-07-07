Ranucci-Lavitola manco ‘na fiction Le Pen lasci a Bardella e Vannacci | quindi oggi…
Oggi, l’indagine sulla bomba trovata vicino alla sede di Report ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due persone. Nel frattempo, la leader di un partito di estrema destra è stata condannata, mentre un’altra figura politica ha lasciato il ruolo a un suo collaboratore. Una lunga inchiesta riguarda anche il partito di un generale, mentre la vicenda di Ranucci e Lavitola continua a far discutere.
Quindi, oggi.: l’indagine per la bomba contro Report, la condanna di Le Pen e la folle inchiesta sul partito del generale Guardate che questa storia di Ranucci e Lavitola è stupenda. In sostanza: da mesi cerchiamo di capire chi avrebbe potuto attentare alla vita del conduttore di Report, ipotizzando ultras, mafia, camorra, lobby. Qualcuno ha persino buttato lì, senza dirlo esplicitamente, che sotto sotto i mandanti fossero politici. Poi si scopre (sempre secondo l’accusa: Lavitola, per ora, è innocente fino a prova contraria) che a mettergli una bomba sotto casa sarebbe stato un suo carissimo amico (l’ha detto lui), con cui andava spesso a cena e si sentiva quasi tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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