Durante i Mondiali 2026, due donne sono state fotografate mentre indossavano la maglia della nazionale e festeggiavano con la famiglia la vittoria della squadra. Le immagini mostrano Leonor e Sofia sorridenti e coinvolte nella celebrazione. La foto è stata scattata in un contesto di festa e gioia, con le due donne che si abbracciano e condividono il momento di successo della squadra nazionale.

I Mondiali 2026 hanno consegnato alla storia più di una fotografia memorabile. Anche quella di Leonor e Sofia, radiose, avvolte nella maglia della nazionale, mentre celebrano insieme alla famiglia il trionfo mondiale della Roja. Dopo averle viste sugli spalti del MetLife Stadium, le due ragazze sono tornate in patria per vivere il momento più dolce: l’accoglienza ai campioni tra le mura di casa. Leonor e Sofia, il ricevimento alla Zarzuela e un tuffo nel 2010. Il giorno dopo la finale vinta contro l’Argentina, il Palazzo della Zarzuela ha aperto le sue porte alla nazionale. Re Felipe e la Regina Letizia, affiancati dalle figlie, hanno accolto uno per uno i calciatori, il commissario tecnico e l’intero staff, in un clima di festa, tra abbracci, cori e strette di mano ben più informali del solito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonor e Sofia meravigliose con la maglia della nazionale: festeggiano la vittoria a Palazzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In un video condiviso sul profilo ufficiale Instagram della casa reale si vedono re Felipe, la regina Letizia e le due figlie, la principessa Leonor e l'infanta Sofia, con indosso le magliette della nazionaleUn video pubblicato sul profilo Instagram della casa reale mostra il re, la regina e le due principesse con le magliette della nazionale spagnola.

La Famiglia Reale spagnola al fianco della Roja alla finale dei Mondiali 2026: le foto di Felipe, Letizia, Leonor e Sofía insieme per la prima volta a una partita della NazionaleLa famiglia reale spagnola ha assistito alla finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium del New Jersey.

Letizia di Spagna alla finale dei Mondiali 2026: il look in rosso coordinato con Leonor e Sofia è un omaggio al PaeseSi è disputata ieri sera la tanto attesa finale dei Mondiali 2026, che ha visto la Spagna vincitrice, per la seconda volta nella storia. Tra festeggiamenti, foto e video che sono apparsi su social e w ... fanpage.it

Le principesse Leonor e Sofia di Spagna volano negli Stati Uniti per la finale dei Mondiali 2026 sperando di rivivere l'emozione provata nel 2010 da bambineLa famiglia reale spagnola al completo è volata negli Stati Uniti per presenziare alla finale di calcio dei mondiali 2026. Re Felipe, la regina Letizia e le due figlie, le principesse Leonor e Sofia ... vanityfair.it