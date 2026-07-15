Un video pubblicato sul profilo Instagram della casa reale mostra il re, la regina e le due principesse con le magliette della nazionale spagnola. La Spagna ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026 dopo aver vinto 2-0 contro la Francia. La famiglia reale si vede mentre festeggia con entusiasmo, condividendo la gioia della qualificazione della squadra nazionale.

La Spagna approda in finale ai Mondiali 2026 dopo avere battuto la Francia 2 a 0, e anche la famiglia reale spagnola si scatena nei festeggiamenti. La famiglia reale festeggia la Spagna in finale ai Mondiali. In un video condiviso sul profilo ufficiale Instagram della casa reale si vedono re Felipe, la regina Letizia e le due figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, con indosso le magliette della nazionale mentre osservano la partita seduti sul divano. Proprio come una famiglia qualunque, i reali sono stati immortalati mentre soffrono guardando lo schermo e poi si abbracciano, gioiscono e festeggiano quando arriva la conferma della vittoria e del passaggio in finale della Roja. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - In un video condiviso sul profilo ufficiale Instagram della casa reale si vedono re Felipe, la regina Letizia e le due figlie, la principessa Leonor e l'infanta Sofia, con indosso le magliette della nazionale

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