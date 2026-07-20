La famiglia reale spagnola ha assistito alla finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium del New Jersey. Felipe, Letizia, Leonor e Sofía sono stati fotografati insieme per la prima volta durante una partita della Nazionale. I reali erano seduti tra il pubblico, osservando la partita da vicino. Le immagini mostrano i membri della famiglia reale seduti fianco a fianco, senza ulteriori dettagli su eventuali interazioni o commenti durante l'evento.

I reali di Spagna hanno fatto il tifo dagli spalti del MetLife Stadium del New Jersey: non si può dire che non abbiano portato bene +++dropcap Dopo la vittoria contro l’Uruguay nella partita conclusiva della fase a gironi dei Mondiali 2026 lo scorso giugno, re Felipe VI è sceso negli spogliatoi per incoraggiare la Nazionale di calcio maschile spagnola con alcune parole che oggi suonano profetiche: «Spero di tornare, perché se tornerò sarà perché siete in finale. Sarà dura e complicata, lo so, ma avete qualità, avete voglia, avete il livello, avete tutto ciò che serve per arrivare in finale», aveva affermato in quell'occasione il sovrano spagnolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - La Famiglia Reale spagnola al fianco della Roja alla finale dei Mondiali 2026: le foto di Felipe, Letizia, Leonor e Sofía insieme per la prima volta a una partita della Nazionale

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