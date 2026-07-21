Tutto l'entusiasmo del giocatore spagnolo, insieme ai suoi compagni, durante la festa per la conquista del Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'entrata di Ferran Torres durante i festeggiamenti spagnoli

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Durante la festa della Spagna campione del mondo a Madrid, Ferran Torres è stato ripreso con un cappellino rosso con la scritta Make Spain Great Again, evidente variazione dello slogan Make America Great Again di Donald Trump. Il gesto ha fatto il giro x.com

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