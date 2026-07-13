Il presidente del club ha dichiarato che non ci sono conferme ufficiali riguardo a un trasferimento di Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Negli ultimi giorni, si sono susseguite notizie di un interesse del club francese per l'attaccante del Barcellona, che potrebbe essere considerato come sostituto di Gonçalo Ramos, recentemente ceduto al Milan. Tuttavia, al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali o accordi definitivi tra le parti.

Negli ultimi giorni Ferran Torres è finito al centro di numerose voci di mercato. Il Paris Saint-Germain è sulle tracce dell'attaccante del Barcellona per rimpiazzare Gonçalo Ramos, ceduto qualche settimana fa al Milan. Una trattativa vera e propria non sarebbe stata ancora definita e Joan Laporta ha voluto chiarire la situazione. Queste le parole del presidente blaugrana: "Ho letto e sentito molte cose, ma non abbiamo alcuna conferma. Siamo molto contenti di Ferran: ogni volta che entra in campo riesce a creare pericoli agli avversari e abbiamo una rosa ricca di giocatori di grande qualità". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ferran Torres-Psg, Laporta ribadisce: "Non abbiamo alcuna conferma"

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