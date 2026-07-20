Mondiali 2026 Ferran Torres | Questo gol è di 47 milioni di spagnoli

Ferran Torres ha segnato il gol decisivo nella finale dei Mondiali, portando la Spagna alla vittoria. Dopo il match, ha dichiarato che quel gol non era solo suo, ma di 47 milioni di spagnoli. Ha aggiunto che tutto sembrava già scritto, come se il destino avesse preparato ogni cosa affinché la squadra vincesse. La rete ha concluso la partita e consegnato il titolo alla nazionale.

"Alla fine credo che questo gol non sia mio, ma di 47 milioni di persone. Il destino era scritto: era tutto preparato perché vincessimo". Così Ferran Torres, autore della rete decisiva che ha consegnato alla Spagna il titolo mondiale, ai microfoni di TVE dopo il successo in finale contro l'Argentina. L'attaccante ha sottolineato le difficoltà della sfida contro i campioni in carica: "Tutte le finali sono difficili, ma quando dall'altra parte c'è Messi senti sempre un po' di nervosismo. Noi, però, abbiamo pensato solo a noi stessi e lo abbiamo dimostrato ancora una volta". Parlando del gol che ha deciso la partita, Torres ha ammesso di aver vissuto un momento di grande liberazione personale: "È stata un'emozione enorme. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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FERRAN TORRES GOAL | SPAIN VS IRAQ | WORLD CUP FRIENDLY

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