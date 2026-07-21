Il Campo dell'Amicizia a Legnano apre al pubblico dopo aver subito atti vandalici. Il progetto “Impianto aperto” coinvolge associazioni sportive locali per promuovere sport e socializzazione durante l’estate. L’obiettivo è riqualificare l’area e favorire l’aggregazione tra cittadini. La struttura sarà accessibile a tutti, con iniziative organizzate dalle associazioni. Nessuna informazione su eventuali interventi di riparazione o modifiche strutturali.

Legnano (Milano), 21 luglio 2026 – Si chiama “Impianto aperto” il progetto sperimentale con cui l’Amministrazione comunale punta, in questa estate, a promuovere sport, aggregazione e socializzazione, valorizzando gli impianti cittadini grazie al coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio. Il "laboratorio" scelto per la sperimentazione, che si svolgerà dal 25 luglio al 16 agosto, è l’impianto sportivo dell’Amicizia, nel quartiere Mazzafame, la cui gestione del servizio sarà affidata ad ASD Santi Martiri Polisportiva Calcio, soggetto già gestore del complesso. A illustrare il senso dell’iniziativa è l’assessore allo Sport Guido Bragato, che la definisce uno sviluppo del modello di gestione di campi e palestre avviato nello scorso mandato amministrativo attraverso la collaborazione con le associazioni sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, dal vandalismo alla socializzazione: il Campo dell'Amicizia apre le porte ai cittadini

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