Terni il Partito democratico apre le porte ai cittadini | Campagna di ascolto fondamentale e tesseramento

A Terni, il Partito democratico ha avviato una campagna di ascolto rivolta ai cittadini, portata avanti in diverse location della città. Contestualmente, sono state riaperte le iscrizioni al tesseramento e avviata un'iniziativa dedicata alla comunità di Borgo Rivo. L’obiettivo è coinvolgere direttamente i residenti e promuovere momenti di dialogo tra la popolazione e i rappresentanti politici.

Una campagna di ascolto nelle location dislocate sul territorio. Inoltre la riapertura del tesseramento ed una iniziativa rivolta alla comunità di Borgo Rivo. Il segretario comunale del Partito democratico Leopoldo Di Girolamo, coadiuvato da Leo Venturi e Sandro Piccinini hanno presentato.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Cascina: oltre 300 persone per i tavoli di lavoro della campagna d'ascolto del Partito DemocraticoOltre 300 cittadine e cittadini hanno preso parte ai tavoli di lavoro della campagna d’ascolto ‘Cascina. Verso le elezioni: il Partito Democratico presenta la sua squadra per Cervia: "Vicini ai cittadini""Essere vicini ai cittadini significa condividere scelte e responsabilità, ogni giorno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terni, giovanili di Pd, M5S e Sinistra Italiana in piazza contro lo sfruttamento del lavoro giovanile: Serve rispetto per un futuro degno; Venezia, è scontro politico sull'Islam. Inventate paure, No, sottomettono le donne; In Umbria bastano cinque ospedali. Le parole del presidente Presciutti infiammano il dibattito politico; Rissa in Gad, attacco del Pd: Dalla destra solo propaganda. A Ferrara poca sicurezza sociale. Orlando: voglio rifondare il Partito DemocraticoAperta la campagna elettorale di Andrea Orlando, candidatosi alla segreteria del Partito Democratico. Il Ministro della Giustizia ha incontrato i suoi sostenitori a Roma presso la sede del partito a ... affaritaliani.it Referendum: ultimi giorni di campagna e iniziative che si moltiplicanoRiforma della giustizia: ultimi giorni di campagna referendaria e iniziative che si moltiplicano. ieri sera a Cosenza dibattito del partito democratico, con parlamentari, amministratori e dirigenti ... rainews.it Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione civile, con un programma di sette esercitazioni che, nel mese di maggio, mobiliteranno su tutto il territorio regionale oltre 1.400 operatori e 320 mezzi. L - facebook.com facebook Campagna di primavera “Io per lei”, di @Fondaz_Telethon dedicata alla forza delle “mamme rare”, da sempre al centro della missione della Fondazione. Dal 1° al 3 maggio, nelle principali piazze d’Italia tornano i Cuori di Biscotto. fondazionetelethon.it x.com