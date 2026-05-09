Bruxelles | il cuore dell’UE apre le porte ai cittadini il 9 maggio

Il 9 maggio, le istituzioni europee a Bruxelles apriranno le porte ai cittadini, offrendo l’opportunità di visitare i palazzi del potere senza bisogno di iscrizione preventiva. Durante la giornata, sarà possibile entrare nelle sale dei vertici europei e scoprire gli spazi dove si svolgono incontri e decisioni importanti. L’evento mira a favorire un contatto diretto tra i cittadini e gli ambienti delle istituzioni comunitarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come si accede ai palazzi del potere senza iscrizione preventiva?. Cosa si può scoprire visitando le sale dei vertici europei?. Quali risorse digitali sono disponibili per chi non può viaggiare?. Come verranno coinvolte le scuole nel progetto di integrazione?.? In Breve Accesso libero ai palazzi Justus Lipsius ed Europa il 9 maggio 2026.. Tour interattivo con stand informativi dedicati ai 27 Stati membri.. Risorse didattiche digitali e tour virtuali per scuole e cittadini lontani.. Spettacoli di danza e musica tradizionale per celebrare l'identità europea.. Sabato 9 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, il Consiglio dell’Unione Europea apre i cancelli del palazzo Justus Lipsius e del palazzo Europa per celebrare la Giornata dell’Europa a Bruxelles.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bruxelles: il cuore dell’UE apre le porte ai cittadini il 9 maggio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rinasce il Fontanile del Castelletto. L’oasi apre le porte ai cittadiniDopo anni di degrado e abbandono l’oasi rinata torna ai cittadini, Pioltello riscopre il fontanile del Castelletto. Bruxelles apre le porte ai brasiliani e loro boicottano le aziende europeeL’Unione punta sul Mercosur che rafforza gli scambi con mercati instabili dove la legge della forza prevale sui contratti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Porte aperte a Bruxelles, il Consiglio dell’UE celebra la Giornata dell’Europa 2026; Fondazione Arena al Parlamento europeo: cuore della democrazia batte al tempo dell’opera lirica; Gennaro Galeotafiore, fritto napoletano a Bruxelles; Accessibilità e partecipazione: le voci dei giovani a Bruxelles. Gennaro Galeotafiore porta i Sapori di Napoli in Europa: il fritto napoletano conquista Bruxelles tra tradizione e innovazioneBruxelles, 7 Maggio – La tradizione gastronomica campana sbarca nel cuore dell’Europa grazie a Gennaro Galeotafiore e alla sua azienda Sapori di Napoli, ... sciscianonotizie.it Europa al Bivio: Il Vertice di Bruxelles e lo Spettro della Crisi EnergeticaIl cuore politico del continente si è fermato per una sessione straordinaria di vitale importanza. I capi di Stato e di governo dell'Unione Europea ... dailyexpress.it La transizione ecologica dell’industria europea entra in una nuova fase. Bruxelles ha approvato un piano tedesco da 5 miliardi di euro #CO2 #elettrificazione #emissioni #energy #Germania #green #idrogeno #industria #stoccaggio #UE #UnioneEuropea x.com Spettro, Francia e Italia demoliscono la proposta del Digital Networks Act di rendere illimitato il rinnovo delle frequenze e di centralizzare la gestione dello spettro, anche quello satellitare, a Bruxelles. reddit