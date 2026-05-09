Bruxelles | il cuore dell’UE apre le porte ai cittadini il 9 maggio

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio, le istituzioni europee a Bruxelles apriranno le porte ai cittadini, offrendo l’opportunità di visitare i palazzi del potere senza bisogno di iscrizione preventiva. Durante la giornata, sarà possibile entrare nelle sale dei vertici europei e scoprire gli spazi dove si svolgono incontri e decisioni importanti. L’evento mira a favorire un contatto diretto tra i cittadini e gli ambienti delle istituzioni comunitarie.

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? Domande chiave Come si accede ai palazzi del potere senza iscrizione preventiva?. Cosa si può scoprire visitando le sale dei vertici europei?. Quali risorse digitali sono disponibili per chi non può viaggiare?. Come verranno coinvolte le scuole nel progetto di integrazione?.? In Breve Accesso libero ai palazzi Justus Lipsius ed Europa il 9 maggio 2026.. Tour interattivo con stand informativi dedicati ai 27 Stati membri.. Risorse didattiche digitali e tour virtuali per scuole e cittadini lontani.. Spettacoli di danza e musica tradizionale per celebrare l'identità europea.. Sabato 9 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, il Consiglio dell’Unione Europea apre i cancelli del palazzo Justus Lipsius e del palazzo Europa per celebrare la Giornata dell’Europa a Bruxelles.🔗 Leggi su Ameve.eu

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