Caso Roggero Salvini | Estendere il concetto di legittima difesa 14 anni neanche a un pedofilo

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Salvini ha proposto di ampliare il concetto di legittima difesa, sostenendo che anche un pedofilo non dovrebbe avere più di 14 anni di carcere. La sua affermazione è arrivata nel corso di un dibattito pubblico riguardante il caso di un uomo condannato per un reato sessuale su minori. Salvini ha sottolineato la necessità di rivedere le norme sulla difesa personale, senza entrare nel merito di specifici provvedimenti o procedure giudiziarie.

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Ragionare su come estendere il concetto di legittima difesa: Matteo Salvini indica la strada. Nel pieno del dibattito sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi, il segretario federale della Lega ha ribadito di essere pronto a chiedere la grazia al presidente della Repubblica, ricordando che purtroppo non si tratta di un episodio isolato: “Non è tanto privata la vicenda di Roggero - le parole del vicepremier ai microfoni di Radio Cusano, nel corso del programma ‘Battitori Liberi’, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano - Penso anche a tante vicende del passato, tutti lavoratori o lavoratrici normali. Gente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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