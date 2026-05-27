Il Parlamento ha deciso di eliminare il ballottaggio nella legge elettorale e di modificare le soglie per il premio di maggioranza, oltre a stabilire un nuovo limite massimo di deputati e senatori. Sono state introdotte anche nuove regole sull’inammissibilità delle liste, che devono indicare obbligatoriamente il candidato premier. La legge sarà discussa in Aula il 26 giugno, con le opposizioni che hanno definito il provvedimento come “ennesima forzatura”.

Eliminato il ballottaggio, modifiche alla soglia per ottenere il premio di maggioranza e al tetto massimo di deputati e senatori e anche "inammissibilità delle liste" se non viene indicato il candidato premier. La destra deposita la versione bis della nuova legge elettorale e spinge sui tempi: il testo approderà in Aula il 26 giugno. Contenuti e tempistiche fanno infuriare le opposizioni che parlano di "ennesima forzatura" e di "mancato rispetto del Parlamento". Secondo quanto prevede il nuovo testo, alla Camera "i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale", con "l'eventuale attribuzione di un... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La destra riscrive la legge elettorale e prova a velocizzare: in Aula il 26 giugno. Le opposizioni: “Ennesima forzatura”

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