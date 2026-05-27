La discussione generale sulla legge elettorale sarà alla Camera il 26 giugno. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario. Le opposizioni definiscono la decisione una “inaccettabile forzatura”.

Home > Politica > La Conferenza dei Capigruppo ha dato l’OK all’approdo alla Camera della discussione generale sulla legge elettorale. La data stabilita è quella del 26 giugno. La maggioranza conferma quindi l’intenzione di accelerare sul tema, ma scatena le polemiche dell’opposizione. “Leggiamo dalla stampa della volontà di presentare un testo e questo rappresenta l’ennesima forzatura di una maggioranza è ossessionata dal tema di cambiare le regole del gioco per paura di perdere le elezioni”, evidenzia la capogruppo del Partito democratico, Chiara Braga.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale alla Camera il 26 giugno. Le opposizioni: “Inaccettabile forzatura”

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