Legge elettorale alla Camera il 26 giugno Le opposizioni | Inaccettabile forzatura

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La discussione generale sulla legge elettorale sarà alla Camera il 26 giugno. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario. Le opposizioni definiscono la decisione una “inaccettabile forzatura”.

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Home > Politica > La Conferenza dei Capigruppo ha dato l’OK all’approdo alla Camera della discussione generale sulla legge elettorale. La data stabilita è quella del 26 giugno. La maggioranza conferma quindi l’intenzione di accelerare sul tema, ma scatena le polemiche dell’opposizione. “Leggiamo dalla stampa della volontà di presentare un testo e questo rappresenta l’ennesima forzatura di una maggioranza è ossessionata dal tema di cambiare le regole del gioco per paura di perdere le elezioni”, evidenzia la capogruppo del Partito democratico, Chiara Braga.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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