Legge elettorale alla Camera il 26 giugno Le opposizioni | Inaccettabile forzatura
La discussione generale sulla legge elettorale sarà alla Camera il 26 giugno. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario. Le opposizioni definiscono la decisione una “inaccettabile forzatura”.
Home > Politica > La Conferenza dei Capigruppo ha dato l’OK all’approdo alla Camera della discussione generale sulla legge elettorale. La data stabilita è quella del 26 giugno. La maggioranza conferma quindi l’intenzione di accelerare sul tema, ma scatena le polemiche dell’opposizione. “Leggiamo dalla stampa della volontà di presentare un testo e questo rappresenta l’ennesima forzatura di una maggioranza è ossessionata dal tema di cambiare le regole del gioco per paura di perdere le elezioni”, evidenzia la capogruppo del Partito democratico, Chiara Braga.... 🔗 Leggi su Lapresse.it
La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Legge elettorale, sprint del centrodestra: “Ok entro giugno”. Muro opposizioni
Legge elettorale: il Centrodestra punta al dialogo con le opposizioniIl dibattito sulla legge elettorale si concentra sulla proposta del Centrodestra di avviare un dialogo con le opposizioni.
Temi più discussi: L’anomalia elettorale italiana: trent’anni di riforme e paradossi; Legge elettorale, cambia il premio. Scontro FdI-FI sulle preferenze; Studenti in audizione a Montecitorio sulla Legge elettorale: Voto fuori sede urgente; Nuova legge elettorale, Meloni prova a blindarsi tra rischio Lega dimezzata e il dilemma campo largo.
La legge elettorale approderà in Aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Protestano le x.com
La legge elettorale approderà in Aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Protestano le facebook
Legge elettorale, sprint del governo: in aula il 26 giugnoLo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio su proposta della maggioranza e nonostante le proteste dell’opposizione ... repubblica.it
Legge elettorale in calendario alla Camera il 26 giugnoLa richiesta è stata avanzata della maggioranza in capigruppo. Le opposizioni protestano: 'Basta forzature' (ANSA) ... ansa.it