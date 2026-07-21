Legge beneficenza | ecco ciò che dovranno fare aziende e influencer da oggi

Da oggi entra in vigore la “Legge beneficenza”, che impone a aziende, professionisti e influencer di rispettare nuove regole nella promozione di iniziative benefiche. La norma stabilisce obblighi specifici per comunicare correttamente le attività di beneficenza e garantire trasparenza. Le aziende e gli influencer devono evidenziare chiaramente il fine benefico e rispettare le modalità di comunicazione previste dalla legge. La normativa riguarda tutte le campagne di promozione di iniziative solidali.

Da oggi, 21 luglio, entra in vigore la cosiddetta “Legge beneficenza”. La nuova norma riguarda aziende, professionisti e influencer e in particolareregolerà il modo in cui questi soggetti promuovono iniziative benefiche.Dalla data odierna infatti scattanonuovi obblighi di trasparenza a tutela dei consumatoridopo il caso mediatico di Chiara Ferragni del Pandoro Gate e delle uova di Pasqua di Dolce Preziosi. Infatti proprio per questo inizialmente la nuova legge doveva chiamarsi “ddl Ferragni” regolando il comportamento nel settore che aveva visto coinvolta l’influencer tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Le novità sancite dalla nuova legge partono dalleinformazioni destinate ai consumatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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