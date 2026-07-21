Dal 21 luglio, aziende, professionisti e influencer che promuovono iniziative benefiche devono indicare chiaramente la quota del prezzo di un prodotto che viene effettivamente devoluta alle organizzazioni benefiche. Questa nuova regola mira a garantire trasparenza per i consumatori e riguarda tutti coloro che pubblicizzano prodotti o servizi con finalità benefiche.

Dal 21 luglio per le aziende, i professionisti e gli influencer che promuovono iniziative benefiche ci sono nuovi obblighi di trasparenza a tutela dei consumatori: il più importante è che devono indicare chiaramente quanta parte del prezzo del prodotto che stanno sponsorizzando finisce effettivamente alle organizzazioni benefiche. Inoltre non si potranno più usare formule vaghe come «una parte del ricavato andrà a sostegno» di questa o quella associazione. Il nome deriva dalla nota influencer Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata – e poi prosciolta in primo grado – per aver pubblicizzato l’acquisto di pandori del marchio Balocco.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I nuovi obblighi di trasparenza per le aziende o gli influencer che fanno beneficenza

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