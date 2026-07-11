Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulla domanda di Pietro e sul significato autentico del “lasciare tutto”, spiegando che la felicità nasce dall’essere. Pietro chiede quale ricompensa avranno i discepoli. Gesù promette che chi lascia tutto per seguirlo riceverà cento volte tanto, insieme alla vita eterna, nella fedeltà al suo nome. In quel tempo, Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?».E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo dell’11 luglio 2026: la felicità non dipende da ciò che hai, ma da ciò che sei

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2 luglio 2026 - Resero gloria... (Mt 9,1-8) - La Parabola del seminatore 1(ascoltare)

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Chi ha orecchi, ascolti Dalla Basilica di San Giovanni a Porta Latina in #Roma, suor @vinerba_roberta commenta il Vangelo della XV Domenica del Tempo Ordinario. Domani #11luglio ore 14.35 a @lastradatv2000 su #TV2000 Canale 28 157 Sky A x.com

Il cristianesimo promette una vita nuova già da ora - 11 luglioEcco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?. È bello che, proprio nel giorno in cui la Chiesa celebra san Benedetto, patrono d'Europa, il Vangelo ci metta davan ... famigliacristiana.it