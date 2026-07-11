Vangelo dell’11 luglio 2026 | la felicità non dipende da ciò che hai ma da ciò che sei
Nel Vangelo dell’11 luglio 2026, un commento di don Luigi Maria Epicoco analizza la domanda di Pietro riguardo al lasciare tutto. Epicoco sottolinea che il vero significato del “lasciare tutto” non riguarda solo il possesso materiale, ma l’essere autentici. La riflessione evidenzia che la felicità deriva dall’identità e dai valori interiori, piuttosto che dalle cose materiali o dal possesso di beni.
Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulla domanda di Pietro e sul significato autentico del “lasciare tutto”, spiegando che la felicità nasce dall’essere. Pietro chiede quale ricompensa avranno i discepoli. Gesù promette che chi lascia tutto per seguirlo riceverà cento volte tanto, insieme alla vita eterna, nella fedeltà al suo nome. In quel tempo, Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?».E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
2 luglio 2026 - Resero gloria... (Mt 9,1-8) - La Parabola del seminatore 1(ascoltare)
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