La Cassazione ha chiarito che l’uso dei permessi della Legge 104 per motivi personali può comportare il licenziamento. La sentenza stabilisce che l’accesso ai permessi è consentito solo per esigenze riconosciute dalla legge, e il loro impiego improprio può essere considerato giusta causa di licenziamento. La decisione si basa sulla verifica dell’uso corretto dei permessi e sulla loro conformità alle finalità previste dalla normativa.

L'utilizzo scorretto dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 può portare direttamente alla perdita del posto di lavoro. A ribadirlo con estrema chiarezza è la Corte di Cassazione attraverso la sentenza numero 13155 del 2026, con cui i giudici di legittimità hanno confermato la piena legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore che aveva impiegato per esigenze personali il tempo destinato all'assistenza del familiare con disabilità. La Suprema Corte ha ricordato come la concessione di queste agevolazioni risponda a una precisa funzione sociale e assistenziale che non può in alcun modo essere convertita in giornate di riposo o di tempo libero a vantaggio del dipendente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge 104, rischio licenziamento in caso di utilizzo dei permessi per scopi personali: la sentenza della Cassazione

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