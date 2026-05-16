Legge 104 | la Cassazione nega i permessi ai conviventi non registrati

La Corte di Cassazione ha stabilito che i conviventi non registrati non possono ottenere i permessi previsti dalla legge 104. La sentenza specifica che, per accedere a tali permessi, è necessario dimostrare un legame legale riconosciuto, come il matrimonio o la registrazione di un’unione civile. Per presentare domanda, bisogna fornire documenti che attestino la convivenza, come certificati anagrafici o dichiarazioni ufficiali, e dimostrare che il beneficiario ha bisogno di assistenza. La decisione si basa sul mancato riconoscimento legale della convivenza di fatto senza registrazione.

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