Un dipendente ha ricevuto un licenziamento dopo aver usufruito di permessi della legge 104 per assistere la madre, anche se per pochi minuti. La decisione di licenziamento è stata confermata in sede legale. I permessi retribuiti sono stati concessi per permettere ai familiari di assistere persone con disabilità o problemi di salute, e il loro uso deve rispettare questa finalità.

I permessi retribuiti previsti dalla legge 104 sono uno degli strumenti più importanti a tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari. Tuttavia, il loro utilizzo deve essere coerente con la finalità per cui sono stati concessi: garantire assistenza al familiare con problemi di salute. Se il lavoratore impiega quel tempo prevalentemente per interessi personali, abusa del diritto e rischia il posto. È quanto ribadisce la Cassazione con la sentenza 131552026, che ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente sorpreso a dedicare soltanto una parte minima del permesso all’assistenza familiare. Il caso concreto, permesso 104 con pochi minuti di assistenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Permessi legge 104, assiste la madre solo pochi minuti: licenziamento confermato

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Usi i permessi della Legge 104 Attenzione a come li utilizzi.

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