Legge 104 la convivenza non basta | chi ha diritto ai permessi

Vivere insieme, condividere le spese e assistere quotidianamente non garantiscono automaticamente il diritto ai permessi della Legge 104. È necessario inoltre che ci sia un rapporto familiare, di parentela, affinità o affettivo riconosciuto dall’ordinamento. La convivenza di fatto o la semplice assistenza non sono sufficienti per ottenere i permessi previsti dalla legge. La presenza di un legame riconosciuto è un requisito essenziale per poter accedere ai benefici.

Vivere nella stessa casa, condividere le spese e prestare assistenza ogni giorno non è sufficiente per ottenere i permessi previsti dalla Legge 104. Serve anche un rapporto familiare, di parentela, di affinità o affettivo riconosciuto dall’ordinamento. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 10976 del 24 aprile 2026, tornata al centro dell’attenzione in questi giorni. La decisione interessa non soltanto i caregiver, ma anche lavoratori dipendenti, famiglie, aziende, responsabili delle risorse umane e consulenti chiamati a verificare i requisiti prima della presentazione della domanda. Il principio affermato dai giudici è netto: la semplice coabitazione non può essere equiparata alla convivenza di fatto prevista dalla legge. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Permessi 104 negati anche se convivete Attenzione al rapporto familiare

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