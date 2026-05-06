La Corte di Cassazione ha stabilito che condividere una residenza o assistere una persona con disabilità grave non sono sufficienti per ottenere il permesso 104. La legge richiede un legame giuridico riconosciuto, come quello di convivente o di parentela, per poter accedere a questo beneficio. La sentenza chiarisce che anche i cugini, pur vivendo sotto lo stesso tetto, non hanno diritto a tale permesso senza un riconoscimento legale specifico.

Vivere sotto lo stesso tetto non basta. Non basta dividere una casa, non basta assistere una persona con disabilità grave, non basta presentarsi come convivente se manca quel legame giuridico che la legge riconosce come rilevante. È questo il punto, netto e destinato a pesare su molte situazioni familiari e parafamiliari, chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026 sui permessi retribuiti previsti dalla Legge 104. La Suprema Corte ha confermato la revoca dei permessi concessi a una lavoratrice che li aveva utilizzati per assistere il cugino del marito, persona convivente nella stessa abitazione ma non rientrante nei rapporti familiari o affettivi qualificati previsti dalla normativa.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Permessi 104, vivere insieme non basta: la Cassazione chiarisce chi può davvero ottenerli (e cosa succede ai cugini)

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Si parla di: Permessi Legge 104: attenzione, vivere insieme non basta. La Cassazione chiarisce chi ha davvero diritto.

Permessi 104, vivere insieme non basta: la Cassazione chiarisce chi può davvero ottenerli (e cosa succede ai cugini)La Cassazione conferma la revoca dei permessi 104 a una lavoratrice che assisteva il cugino del marito convivente: la sola coabitazione non basta. panorama.it

Permessi legge 104: attenzione, vivere insieme non basta. La Cassazione chiarisce chi ha davvero dirittoSpese e burocrazia sanitariaMedicina legale Ultimo aggiornamento – 05 Maggio, 2026 Indice del contenuto Cosa ha stabilito la Cassazione La differenza tra vivere insieme e convivente di fatto Cosa ... msn.com