Cassazione | permessi Legge 104 il diritto al benessere del disabile

Notizia in breve

La Cassazione ha chiarito che i permessi della Legge 104 devono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di assistenza e tutela del disabile. Un datore di lavoro può contestare l'uso dei permessi se vengono impiegati per scopi diversi, come attività ricreative o personali non legate all’assistenza. La sentenza sottolinea che l’accesso ai permessi deve essere giustificato da esigenze di benessere e cura del disabile, e non può essere usato in modo improprio.