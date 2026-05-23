Cassazione | permessi Legge 104 il diritto al benessere del disabile

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha chiarito che i permessi della Legge 104 devono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di assistenza e tutela del disabile. Un datore di lavoro può contestare l'uso dei permessi se vengono impiegati per scopi diversi, come attività ricreative o personali non legate all’assistenza. La sentenza sottolinea che l’accesso ai permessi deve essere giustificato da esigenze di benessere e cura del disabile, e non può essere usato in modo improprio.

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? Domande chiave Come può un datore di lavoro contestare l'uso dei permessi 104?. Cosa stabilisce la Cassazione sull'uso dei permessi per scopi ricreativi?. Perché il riposo psicofisico è ora considerato parte della cura medica?. Chi rischia il licenziamento per aver usato i permessi fuori dalle cure?.? In Breve Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 2024320 respinge ricorso azienda contro licenziamento dipendente.. Permessi Legge 1041992 includono riposo e svago per garantire equilibrio psicofisico.. Giurisprudenza distingue tra assistenza caregiver e diritto al benessere del lavoratore invalido.. Decisione tutela lavoratori contro sanzioni disciplinari per uso ricreativo dei giorni di assenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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