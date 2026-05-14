L’Interpol ha definito il racconto della massaggiatrice uruguaiana sui presunti festini con escort nella residenza di una ex consigliera regionale come “privo di fondamento”. Questa valutazione si trova nel rapporto inviato alla Procura di Milano, che smonta di fatto le ricostruzioni che avevano fatto scalpore in passato. Le indiscrezioni indicano che le accuse e gli episodi descritti non trovano riscontro nelle verifiche condotte dalle autorità internazionali. La vicenda coinvolge anche altre figure legate alla località di Punta del Este.

Una ricostruzione «priva di fondamento». Così, secondo quanto trapelato, nel rapporto trasmesso alla Procura di Milano, l’ Interpol ha definito il racconto della massaggiatrice uruguaiana su presunti festini con escort nella residenza di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani a Punta de l’Este. Per questo la procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg Gaetano Brusa, cui sono affidati gli approfondimenti sul caso relativo alla grazia a Minetti, non ritengono necessario chiedere una rogatoria per la donna: non ci sono riscontri investigativi. Di più, secondo fonti della Procura, il complesso delle risposte arrivate finora dall’Interpol e dalle forze di polizia non presenta elementi tali da mettere in discussione il parere su cui si fonda il provvedimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Grazia a Minetti, per l’Interpol il racconto sui festini è «privo di fondamento». Crollano “scoop” e teoremi

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